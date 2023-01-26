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НовостиОбщество26 января 2023 8:43

В Красноярске могут демонтировать советскую вывеску «Мебель» на Щорса

Об этом заявил глава города в ходе выездного совещания
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: Администрация

Фото: Администрация

В Красноярске могут демонтировать советскую вывеску «Мебель» на Щорса. Как сообщает администрация, об этом заявил глава города Владислав Логинов во время выездного совещания по вопросам модернизации правобережья.

В этом году на Щорса запланирован ремонт улицы, который коснется и фасадов. Поэтому многие устаревшие вывески и рекламные конструкции могут демонтировать. Логинов сообщил, что надпись «Мебель» висит уже несколько десятилетий, уже потеряла свой вид и вся проржавела. В решении вопроса о снятии вывески учтут мнение местных жителей.