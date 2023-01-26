В Красноярске под Октябрьским мостом нашли тело мужчины. Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске в районе Октябрьского моста и торгово-развлекательного центра «Июнь» обнаружено тело мужчины. Сначала об этом сообщили очевидцы: якобы видели его сначала на мосту, затем мужчина уже лежал внизу. Все это случилось сегодня днем, 26 января.

В пресс-службе полиции «Комсомольской правде»-Красноярск информацию о случившемся подтвердили. Там пояснили, что заявление о найденном теле с признаками падения с высоты поступило в дежурную часть.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, ей предстоит выяснить все обстоятельств случившегося. И если станет понятно, что имеет место криминальная составляющая, будет заведено уголовное дело.