Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 января 2023 6:35

В Красноярске под Октябрьским мостом нашли тело мужчины

Полиция выясняет обстоятельства
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске под Октябрьским мостом нашли тело мужчины. Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске под Октябрьским мостом нашли тело мужчины. Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске в районе Октябрьского моста и торгово-развлекательного центра «Июнь» обнаружено тело мужчины. Сначала об этом сообщили очевидцы: якобы видели его сначала на мосту, затем мужчина уже лежал внизу. Все это случилось сегодня днем, 26 января.

В пресс-службе полиции «Комсомольской правде»-Красноярск информацию о случившемся подтвердили. Там пояснили, что заявление о найденном теле с признаками падения с высоты поступило в дежурную часть.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, ей предстоит выяснить все обстоятельств случившегося. И если станет понятно, что имеет место криминальная составляющая, будет заведено уголовное дело.