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НовостиОбщество26 января 2023 2:46

В Красноярске запланирована реконструкция школы №86, построенной еще в довоенное время

В эксплуатацию её введут в 2024 году
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: Администрация

Фото: Администрация

В Красноярске запланирована реконструкция школы №86 на Лизы Чайкиной. Как сообщают в управлении капитального строительства, госэкспертиза уже одобрила проект капитального обновления.

Ремонт будет масштабный: замена подвальных перекрытий и окон, усиление наружных кирпичных стен, утепление и облицовка, монтаж крылечек с козырьками и пандусов для главного входа.

На реконструкцию потратят около 14 месяцев. Совсем скоро начнутся торги, на определение подрядчика, который будет реконструировать школу.