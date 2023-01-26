В Красноярске запланирована реконструкция школы №86, построенной еще в довоенное время

Фото: Администрация

В Красноярске запланирована реконструкция школы №86 на Лизы Чайкиной. Как сообщают в управлении капитального строительства, госэкспертиза уже одобрила проект капитального обновления.

Ремонт будет масштабный: замена подвальных перекрытий и окон, усиление наружных кирпичных стен, утепление и облицовка, монтаж крылечек с козырьками и пандусов для главного входа.

На реконструкцию потратят около 14 месяцев. Совсем скоро начнутся торги, на определение подрядчика, который будет реконструировать школу.