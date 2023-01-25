В Красноярском крае учатся более 65 тысяч студентов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае подсчитали число студентов к Международному дню студента, которые учатся в регионе. Об этом сообщает Красноярскстат.

Так, в Красноярском крае проходят обучение 65,4 тысяч человек. По сравнению с прошлым годом число студентов увеличилось почти на 500 человек. По гендерному соотношению – 51% студентов – парни, 49% - девушки. Всего в Красноярском крае 8 самостоятельных вузов и 7 филиалов. Регион находится на 16 месте по числу студентов в РФ.

В Хакасии насчитали 7,6 тысяч студентов. Их стало больше чем год назад на 36 человек. Здесь наблюдается серьезный перекос в сторону девушек – 57% среди всех получающих высшее образование.

В Туве студентов в общей сложности около 6 тысяч человек, по сравнению с годом минувшим их число увеличилось на 500 человек. Девушек среди студентов 61%.