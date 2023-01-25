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НовостиОбщество25 января 2023 8:46

В Красноярске начали набирать волонтеров на КЭФ-2023

Само мероприятие пройдет с 1 по 3 марта
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске начали набирать волонтеров на КЭФ-2023

В Красноярске начали набирать волонтеров на КЭФ-2023

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске стартовал набор волонтеров на КЭФ-2023. Об этом сообщают Sibnovosti со ссылкой на краевое правительство.

Волонтером может стать любой желающий в возрасте от 18 до 40 лет. Чтобы принять участие в отборе до 6 февраля необходимо зарегистрироваться на сайте красволонтёр.рф , заполнить анкету и подать заявку.

Затем с кандидатами свяжутся, после чего позовут для участия в отборе. После этого будущий волонтер пройдет обучение. В общей сложности в форуме участие примет 151 волонтер.