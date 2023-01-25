Из Перинатального центра Ачинска выписали 15-тысячного младенца. Фото: kraszdrav.ru

23 января из Перинатального центра №2 Ачинска выписали 15-тысячного малыша. Как сообщает минздрав Красноярского края, на выписке присутствовали мэр Игорь Титенков, замглавы города по социальным вопросам Татьяна Быкова и главврач учреждения Александр Третьяков.

15-тысячным ребенком стал Захар. Для Дмитрия и Татьяны, он первый ребенок. Сама семья – из Шарыповского района, но для родов выбрали Ачинский перинатальный центр сознательно.

Захар появился на свет 20 января 2023 года в 09:30 часов по местному времени. Его рост составил 52 сантиметра, а весь – 3,4 килограмма.

Счастливым родителям же вручили памятные подарки от главы города и главврача центра. Также Татьяна и Дмитрий получили свидетельство, что их сын официально является 15-тысячным малышом Перинатального центра Ачинска.