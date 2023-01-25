В Ачинске в школы второй день поступают сообщения о минированиях. Фото: vk.com/achinskavto

25 января в Ачинске в Красноярском крае в школах прошла волна минирований. Об этом сообщает телеканал «ОСА».

Сообщается, что на данный момент проверки проходятся в школах №№4, 6, 7 и Ачинская Мариинская гимназия. Однако в соцсетях передают, что сообщения о минировании поступили в школы №16 и 18.

Детей и работников учреждения эвакуируют. Здания школ проверяют спецслужбы. Добавим, что 24 января в Ачинске уже «минировали» школы, тогда ни одно из сообщений не подтвердилось.