Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 января 2023 2:26

В Ачинске в школы второй день поступают сообщения о минированиях

Обстоятельства выясняются
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Ачинске в школы второй день поступают сообщения о минированиях. Фото: vk.com/achinskavto

В Ачинске в школы второй день поступают сообщения о минированиях. Фото: vk.com/achinskavto

25 января в Ачинске в Красноярском крае в школах прошла волна минирований. Об этом сообщает телеканал «ОСА».

Сообщается, что на данный момент проверки проходятся в школах №№4, 6, 7 и Ачинская Мариинская гимназия. Однако в соцсетях передают, что сообщения о минировании поступили в школы №16 и 18.

Детей и работников учреждения эвакуируют. Здания школ проверяют спецслужбы. Добавим, что 24 января в Ачинске уже «минировали» школы, тогда ни одно из сообщений не подтвердилось.