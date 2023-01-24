В Красноярске архитекторы разрабатывают рекомендации для капремонта фасадов

Примеры такого ремонта Фото: администрация Красноярска

У фасадов домов Красноярска должен быть единый стиль – такое заявление сделали в управлении архитектуры администрации города. Сейчас специалисты разрабатывают рекомендации, которые потом будут использоваться при ремонте домов, стоящих на главных улицах города.

Для некоторых зданий рекомендации уже готовы. Речь идет о тех домах, которые планируют отремонтировать в текущем году. Сейчас решают, где пройдет ремонт в 2024 году – для этих зданий тоже продумают цветовое решение.

Главный архитектор города Юлия Соловарова считает, что единый облик домов нужен, чтобы улица воспринималась как связная городская среда. Поэтому при ремонте нужно учитывать цветовые решения и используемые стройматериалы исходя из общего восприятия квартала, ландшафтного окружения и много другого.

А чтобы к ремонту фасадов применялся комплексный подход, в прошлом году специалисты разработали механизм межведомственного взаимодействия. Так, департамент городского хозяйства формирует списки домов и передает их в управление архитектуры. Там уже специалисты разрабатывают решения для оформления. Рекомендации архитекторов потом закладывают в основу проектно-сметной документации для подрядчика, который выполняет работы.

И результат уже есть. По этой схеме в прошлом году в Красноярске отремонтировали фасады домов № 46, 52, 54, 60 на проспекте им. газеты «Красноярский рабочий».