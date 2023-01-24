В Красноярске газель сбила пешехода

Пешеход шел на разрешающий сигнал Фото: Сергей ГАПОН

В Красноярске сбили пешехода. По информации паблика «ЧП-Красноярск», это случилось на улице Молокова, 78.

Известно, что пешеход переходил дорогу на зеленый, а автомобиль ехал на запрещающий сигнал светофора. Между тем, пострадавшего человека многие красноярцы не поддержали – должен был смотреть по сторонам. Некоторые даже вспомнили школьные уроки:

- А нас даже в школе учили: «Прежде чем ступить на проезжую часть, нужно посмотреть налево, а, дойдя до середины, посмотреть направо». Не всегда удается резко остановиться. Спешка нужна в трех случаях, дорога в этих случаях не упомянута.

Конечно, нашлись те, кто встал на защиту пешехода: ведь правила-то нарушал водитель. Да и зимой в такие морозы не всегда удобно вертеть головой из-за большого количества верхней одежды, говорят горожане.

О состоянии пешехода ничего не известно. Официальных комментариев от ГИБДД не поступало.