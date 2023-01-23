Красноярск, по мнению мэра, может стать столицей любого направления

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Красноярск может претендовать на звание столицы любого направления – культуры, спорта, туризма. По мнению мэра города, у нас для этого есть все необходимое.

- Мы можем претендовать на любое направление – культурную, спортивную, промышленную, туристическую, гастрономическую столицу. Спорт, безусловно, в нашем городе находится на высоком уровне. Не все города могут похвастаться таким количеством команд во всех видах спорта. Мы заслуживаем звания культурной столицы. Такое количества мероприятий федерального уровня как в Красноярске проходит далеко не в каждом городе. Согласен с тем, что уровень туризма нужно развивать. У нас множество разных достопримечательностей, ландшафтов и локаций, и мы можем претендовать на самый высокий уровень. Заявки на столичность в этих направлениях у нас объективны, - рассказал Владислав Логинов во время интервью на радио «Комсомольская правда-Красноярск».