Красноярский мэр Владислав Логинов рассказал о пути развития города в отрасли жилой застройки

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский мэр Владислав Логинов заявил, что бесконечное расширение Красноярска во всех направлениях и рост города вверх, касательно жилой застройки, устаревшая концепция. Глава города считает, что приоритет должен отдаваться невысоким зданиям:

Владислав Логинов Фото: Мария ЛЕНЦ

- За 10 лет Красноярск прирос в своем населении почти на четверть миллиона – на 25%. Очень высокий показатель, который должен обеспечиваться комфортным проживанием и жильем. Бесконечное расширение Красноярска по всем направлениям и рост его вверх, наверное, не тот путь развития, который до конца для нас комфортен и интересен. У нас есть много застроенных территорий, которые сейчас являются достаточно сложными и неблагоустроенными. Они не комфортны для проживания, передвижения. Даже просто пройти по ним не совсем удобно. Тренд сегодняшнего дня, задачи поставленные губернатором, – комплексное развитие территорий. Это очень важный процесс, связанный с градостроительным и территориальным планированием Красноярска – когда аварийные дома, пустыри, зоны расселяются и благоустраиваются. Комплексная застройка происходит в соответствии с генеральным планом города, который откорректирован. Правила землепользования и застройки практически уже готовы. Эти документы градостроительной деятельности сегодня регламентируют этажность и месторасположение строения. В приоритете невысокие здания, но экономика у нас строится исходя из земельного участка, количества этажей и квадратных метров, построенных на этой территории, - пояснил руководитель города во время интервью на радио «Комсомольская правда-Красноярск».