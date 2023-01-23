Во время СВО погиб 33-летний доброволец из Рыбинского района. Фото: vk.com/golos_vremeni

Во время спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Красноярского края Антон Терехов. Он был сыном журналистки газеты в Рыбинском районе «Голос времени» Галины Тереховой. Сообщение о гибели мужчины появилось в соцсетях СМИ.

В некрологе сообщается, что Антон Терехов отправился на СВО добровольцем. У него помимо матери остались жена и ребенок.

Соболезнования Галине Тереховой выразили замгубернатора Красноярского края Василий Нелюбин и руководитель агентства печати и массовых коммуникаций края Ирина Брежнева.

Слова соболезнования журналистке выражают и читатели. Некоторые предлагают назвать именем погибшего солдата школу или улицу в районе.