В Шарыпово детский сад «Дюймовочка» ремонтировали и на новогодних праздниках

В детском саду меняли окна Фото: Вадим Хохлов

После ремонта в Шарыпово открывается детский сад «Дюймовочка». В родные стены дети вернутся уже в понедельник, 23 января.

Об окончании работ в своих социальных сетях рассказал глава города Вадим Хохлов. В детском учреждении специалисты меняли окна. Дополнительные деньги на работы выделил краевой минфин по ходатайству администрации города.

«Дюймовочка» - первый детсад в Шарыпово, зданию порядка 40 лет. Из-за старых окон здесь было очень холодно и не получалось нормально проветривать помещения.

Деньги получили в декабре прошлого года. Работы выполняла подрядная организация ООО «Красноярскинжиниринг». Ее работники трудились и в новогодние праздники. За весь период они заменили 72 окна и 9 балконных дверей.

- Как уже не раз говорил, проблемы в ремонте наших детских садов — одни из самых насущных. Из собственных, городских средств, в прошлом году помогли «Дюймовочке» с ремонтом туалетных комнат, медкабинета, плит в пищеблоке. Установили систему видеонаблюдения, - написал глава города.

В понедельник малыши вернутся в свой детский сад.