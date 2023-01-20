В Красноярске начнется обучение инструкторов по туризму Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске желающих обучат на инструкторов, которые затем смогут заниматься с туристами категории детей и юношества. Профессия эта перспективная, учитывая, что спрос на внутренний туризм растер, а вместе с ним растет и предложение – все больше предпринимателей находят этот вид услуг прибыльным.

Заниматься обучением будет Молодежный центр путешественников, сообщает «МК-Красноярск» со ссылкой на администрацию города. Приглашаются слушатели в возрасте от 18 до 35 лет. Занятия начнутся со 2 февраля и продлятся 4 месяца. Бесплатно. По программе запланированы 10 походов. Преподаватели расскажут о туристических возможностях региона и обучат ориентироваться по карте и компасу.

Стажировка будет оплачиваемая, для этого начинающие специалисты поедут в летние туристические лагеря Центра – «Крепкий Орешек» и «Путешественник». Заинтересовались? Информацию об образовательном проекте можно уточнить по телефону (391) 227-92-01.