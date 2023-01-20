Под Красноярском спасатели нашли влюбленную пару по маячку ГЛОНАСС. Фото: КГКУ "Спасатель"

Вечером 18 января в районе базы отдыха «Берендей» (это левый берег Красноярского водохранилища) в снегу застрял легковой автомобиль. Застрял крепко – молодая пара, ему 20, ей 19 лет, поехали прокатиться и посмотреть красоты, но оказались в западне. А мороз-то в Сочельник стоял крепкий. Что делать? Помогла только экстренная служба.

- На автомобиле сработал маячок «ЭРА ГЛОНАСС», сигнал был получен диспетчером ЕДДС, который довел информацию до спасателей, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в краевой службе спасения. Специалисты Дивногорского ПСО выехали на место, обнаружили автомобиль и эвакуировали пару.

Специалисты настоятельно советуют автолюбителям перед выездом на дальние расстояния учитывать погодные условия – температуру воздуха, высоту снежного покрова, состояние дороги. И лучше воздержаться от ночных романтичных прогулок.