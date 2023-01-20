Мэрия Красноярска расторгла контракт с перевозчиком 53-го маршрута Фото: Мария ЛЕНЦ

Маршрут № 53, который соединяет микрорайоны Северный и Ветлужанку, неожиданно для горожан пропал в новогодние каникулы. Сначала снизилось количество автобусов на маршруте (должно быть 14, выходили по 5). А потом и вовсе перестали ходить.

Не самый короткий маршрут, но довольно удобный – пустыми автобусы редко ходили. А в часы пик и вовсе заполненные до отказа. Перевозчик объяснился с властями: для него маршрут убыточный, водители разбежались из-за низкой зарплаты, а поднимать ее не на что (видимо, это намек на то, что нужно снова поднимать оплату за проезд?).

В итоге департамент транспорта расторг муниципальный контракт с автопредприятием «103 ВДД». Плюс на нарушение условий договора он перевозчик будет оштрафован. Однако это не значит, что маршрут закроют. Департамент готовит документы для проведения внепланового конкурса на выбор нового переводчика. А пока горожанам предлагают воспользоваться альтернативой.