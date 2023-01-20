В Красноярске на ремонт Коммунального моста потратят 200 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В нынешнем сезоне власти города озаботились ремонтом старейшей переправы через Енисей – Коммунального моста. В последний раз работы на нем проходили перед Универсиадой-2019. Правда, подрядчик «Сибиряк» выполнил лишь малую часть изначально взятых на себя обязательств – реконструировал мост над Абаканской протокой, хотя анонсировал обновить весь мост.

В администрации города рассказали, что запланировали ремонт летом текущего года, когда дороги будут меньше загружены. Ведь для этого собираются перекрывать движение по мосту. Хотя еще не определились, частично перекроют или полностью. По словам главы города Владислава Логинова, заменят полностью асфальтовое покрытие, а это около 40 тысяч квадратных метров. Цена вопроса – 200 миллионов рублей. В настоящее время формируются документы для выбора подрядчика.