В Красноярском крае не в первый раз задержали пьяного подростка за рулем

Против парня составили протокол Фото: Алиса ТИТКО

В Каратузском районе инспекторы ДПС задержали пьяного подростка за рулем. Его полицейские заметили, когда патрулировали дороги в селе Качулька. Парень ехал на Chevrolet Niva. Когда его попытались остановить, он стал скрываться. Но на проселочной дороге не справился с управлением и выехал в заснеженное поле. Там его и поймали.

Выяснилось, что парню 17 лет. Машину он взял у отчима, а до этого пил вино у сельского клуба. В крови было 0,39 мг/л алкоголя. Полицейские составили протокол за вождение в пьяном виде, да еще и без прав. Районная комиссия по делам несовершеннолетних вынесла штраф – 30 тысяч рублей.

К слову, это не первый раз, когда подростка ловят инспекторы. В 2020 году он попался полицейским за вождение мототранспорта.

Отчиму парня тоже предстоит ответить за пасынка. Против него составили протокол за передачу автомобиля человеку без прав. За это мужчина может заплатить 30 тысяч рублей.