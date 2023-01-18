«Там нужнее»: житель Тувы отдал свой автомобиль бойцам на СВО

Автомобиль уже доставили бойцам Фото: https://vk.com/civilwar1

Теплые вещи, продукты – чем только не готовы пожертвовать россияне своим землякам, находящимся на спецоперации. А житель Тувы и вовсе решил отдать им свой автомобиль. «Она мне здесь не так нужна, как ребятам там, в условиях спецоперации», - с такими словами мужчина отдал свои ключи от УАЗ 469.

Посылку землякам жители республики собирали на Новый год. В ней уже был один автомобиль – ЗИЛ 131. Его планировали отгрузить на спецоперацию помимо собранных теплых вещей, продуктов и техсредств.

Тогда-то местный житель и принес ключи от своего автомобиля, пишет паблик «Вооруженные силы Новороссии» во «ВКонтакте». Сам мужчина рассказал, что решил отдать машину на зону СВО, чтобы облегчить работу землякам, служащим 55-й мотострелковой бригады и мобилизованным.

Обе машины подготовили технически, их уже можно использовать. Их уже доставили бойцам, рассказали организаторы сбора.