В теплицах Красноярска готовятся к цветению 200 тысяч тюльпанов к праздникам

В теплицах растет 19 сортов тюльпанов Фото: администрация Красноярска

Если вы уже задумались о том, хватит ли цветов для вашей второй половинки для презента к 14 февраля, то не переживайте. Хватит. В теплицах Красноярска вовсю готовятся к цветению тюльпаны.

В администрации города рассказали, что сейчас рассаду переместили из темного прохладного помещения в светлое и теплое, чтобы тюльпаны начали активно расти, а цветок сформировался правильно.

Первая партия цветов расцветет ко Дню Святого Валентина и Дню Защитника Отечества, которые отмечаются 14 и 23 февраля соответственно. А основная масса, конечно, будет срезана к Международному женскому дню, 8 марта.

Всего в этом году в городских теплицах высадили около 200 тысяч цветочных луковиц 19-ти сортов. Здесь есть цветы на любой вкус: белые, розовые, желтые, красно-белые, красно-желтые, сиреневые.