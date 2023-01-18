Следователи просят помочь установить личность погибшего мужчины из поселка Манский. Фото: СК по краю

Красноярские следователи просят помощи в установлении личности неопознанного погибшего мужчины. Об этом сообщает региональный СК.

В июле 2022 года на улице 2-я Лесная в поселке Манский Дивногорска обнаружен скелет человека.

По костям была восстановлена приблизительная внешность мужчины. Специалисты выяснили, что он принадлежал мужчине европеоидной росы, возрастом 50-60 лет, ростом около 165 см. Среди особых примет: со смещением вправо сломан нос, кончик носа направлен вверх.

Дефект речи и улыбки из-за воспаления верхней челюсти. У мужчины отсутствовали жевательные зубы, носил протез. Имелся рубец на правой брови. На нем была одежда: олимпийка синего цвета с резинками на рукавах и талии с застежкой молнией, черные штаны.

Если у вас есть информация о личности мужчины, позвоните по следующим номерам. Анонимность гарантируется:

- ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии - 8 (39148) 2-04-25, 8 (39144) 3-32-24, 227-06-45;

- ОП №13 МВД по Красноярску - 8(39144) 2-39-20 или 8(39144) 2-39-21.

Следователи уточнили, что останки были найдены под землей на придомовом участке, когда рабочие копали септик. Под землей тело находилось с 90-х годов. Причину смерти не установили, но предполагается убийство, заведено уголовное дело.