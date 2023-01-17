В Красноярске на месте рынка Казачьего планируют построить бассейн со спортзалом. Фото: администрация города

Новый спорткомплекс появится в сквере на месте бывшего рынка Казачий. Под одной крышей будет бассейн и тренажерные залы. А еще планируется включить сюда и культурные пространства, например, музей. И неплохо бы кафе, чтобы можно было, к примеру, выпить кофе после заплыва или занятий фитнесом.

Предстоящие планы благоустройства территории на пересечении улиц Водопьянова и 9 Мая глава города Владислав Логинов обсудил сегодня, 17 января, на выездном совещании с подчиненными, в компетенции которых находится эта тема. Он подчеркнул, что в проекте благоустройства учли актуальные потребности микрорайона, пожелания самих жителей. Люди хотят спортивную и детскую площадки, новые локации для отдыха. А спортивный объект и детские площадки – как раз то, что выбирают для себя жители Северного.