В городе Назарово охотник случайно выстрелил в женщину

В городе Назарово охотник выстрелил в случайную женщину Фото: Мария ЛЕНЦ

В Назарово охотник выстрелил в проходящую мимо женщину. Случилось это несколько месяцев назад. В пресс-службе судебных приставов края рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск подробности этой неприятной истории. Начнем с того, что 58-летний мужчина хранил дома ружье незаконно. Однажды он вынес его на улицу, но поскользнулся и, падая, непроизвольно выстрелил.

На свою беду женщина проходила мимо и пуля попала в нее. Медики диагностировали тяжкий вред здоровью, им удалось спасти пациентку. Выписавшись из больницы и окрепнув, пострадавшая подала в суд на охотника, требуя от него компенсации морального вреда. Судья встал на ее сторону и оценил страдания женщины в 500 тысяч рублей.

Однако виновник наотрез отказался платить. И тогда за дело взялись судебные приставы. В качестве мер воздействия наложили арест на счета должника, запретили выезд за границу. И плюс исполнительский сбор в размере более 30 тысяч рублей за несвоевременное исполнение требований судебного пристава.