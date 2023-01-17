Минэкологии рассказало о качестве воздуха в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты министерства экологии края рассказали о качестве воздуха в Красноярске за прошедшую неделю. С 9 по 15 января 2023 года на телефон горячей линии ведомства поступило три звонка, передвижная эколаборатория выезжала 13 раз. Специалисты отобрали 285 проб. А по результатам замеров на прошлой неделе были зафиксированы превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций по бензапирену.

На автоматизированных постах наблюдения специалисты зафиксировали превышения гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха по оксиду углерода, взвешенным частицам (до 10 и 2,5 мкм), диоксиду азота, сероводороду и бензапирену.

Всего краевой наблюдательной сетью, в которую входят пятнадцать автоматизированных постов наблюдения и три передвижные эколаборатории, произведено более 53 тысяч отборов проб атмосферного воздуха. Повышенный уровень концентраций загрязняющих веществ составляет 0,1% от общего числа отобранных проб.