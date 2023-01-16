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НовостиПроисшествия16 января 2023 4:50

В Красноярском крае в ДТП на встречке между иномаркой и автобусом погибло два человека

Еще двум пассажирам автобуса понадобилась медицинская помощь
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: ЧП Красноярск

Фото: ЧП Красноярск

На трассе в Красноярском крае в ДТП погибло два человека. Как сообщили в ГИБДД, авария случилась на встречной полосе вечером 15 января. На 1121 км автодороги Р255 «Сибирь», столкнулись Mitsubishi Airtrek и автобус Neoplan. Mitsubishi двигалась со стороны Иркутска, а автобус ехал по маршруту «Красноярск — Нижняя Пойма».

После столкновения в иномарке погибли девушка-водитель и пассажир. В автобусе находилось 9 пассажиров, двоим понадобилась медицинская помощь. Остальные не пострадали.