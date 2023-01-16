Красноярский Роспотребнадзор рассказал, почему продавцы могут не принимать к оплате банковские карты

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Глава красноярского Роспотребнадзора Дмитрий Горяев рассказал в своем тг-канале, почему продавцы могут не принимать к оплате банковские карты. Как пояснил руководитель ведомства, это зависит от уровня выручки ИП или юридического лица.

По закону, продавец обязан предоставить покупателю возможность рассчитаться наличными или безналичными, используя национальную платежную систему «МИР».

Принимать банковскую карту платежной системы «Мир» (международные платежные карты Visa, Mastercard и т.д. национальными платежными инструментами не являются – прим.ред.) обязаны юридические лица и ИП, выручка за прошедший год у которых составляет более 20 миллионов рублей. Исключение составляют лишь те, у кого нет возможности обеспечить доступ к интернету.

Торговые объекты с выручкой за предыдущей год менее 5 миллионов рублей, также могут не принимать оплату по карте «МИР».