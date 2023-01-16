Красноярцам объяснили, почему нельзя проезжать между снегоуборочными машинами

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская мэрия объяснила горожанам, почему нельзя проезжать между снегоуборочными машинами. Как пояснили в администрации, это небезопасно и мешает качественно выполнять уборочные работы.

Обогнать колонну снегоуборочных машин, «прыгая» в просвет между ними – опасно для жизни. Между техникой образуется снежный вал. Перескакивая его, автомобилиста может выбросить с дороги, в забор или под сам снегоуборщик. Последствия ДТП могут быть очень серьезными как для водителя, так и для его автомобиля.

А что касается качества уборки, то переезжая снежный вал, машина колёсами выбрасывает снег на уже почищенную часть. И технике приходится гораздо дольше находится на дорогах, чем нужно для чистки.

Скорость движения снегоуборочной техники довольно высокая, хоть и не совсем как у потока. Это необходимость для качественной уборки. Поэтому красноярцев просят немного потерпеть и с пониманием отнестись к чистке асфальта.