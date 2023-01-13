В Красноярске в мороз кондуктор высадила школьника из автобуса Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске кондуктор высадила школьника из автобуса. Информация появилась в социальных сетях, сейчас ее проверяет следком. По факту организована процессуальная проверка, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в ведомстве.

Произошло ЧП накануне, 12 января, около полудня. 11-летний мальчик сел в маршрутку № 52 на остановке «Тарная база». В руках – транспортная карта, он протянул ее кондуктору. Но на ней не хватило денег на оплату проезда. Кондуктор решила вопрос радикально: нет денег – выйди вон. А то, что на улице мороз, ниже минус 20 градусов – это работника предприятия-перевозчика не волновало (интересно, а если бы на месте этого мальчика был его дочь, сын, внук или внучка, как бы он поступил?) И что интересно, никто из пассажиров не сделал ему замечание, не напомнил, что существует законодательный акт, который запрещает это делать с детьми.

В результате школьник возвращался домой по морозу несколько километров. Руководитель регионального следкома Алексей Еремин поручил установить все обстоятельства произошедшего, дать оценку действиям работников автотранспортного предприятия на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и соблюдения требований законодательства об организации пассажирских перевозок.

Обратим внимание, что это ЧП произошло на фоне слухов о возможном, очередном, повышении стоимости проезда в общественном транспорте.