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НовостиОбщество11 января 2023 14:14

По Красноярску с 12 января три дня будет курсировать суриковский автобус

Он будет ездить по маршруту №55
Василина ВАСИЛЬЕВА
Посетители услышат аудиоспектакль Фото: Музей-усадьба Сурикова

Посетители услышат аудиоспектакль Фото: Музей-усадьба Сурикова

С четверга, 12 января, по Красноярску начнет курсировать суриковский автобус. Горожане смогут прокатиться на нем три дня – до 14 января. В мэрии рассказали, что ездить автобус будет по маршруту №55.

Впервые автобус отправится с железнодорожного вокзала 12 января в 12.00. Проехать по экскурсионному маршруту можно не только по центру города, но и через микрорайон Торгашино – именно там родилась мать художника Прасковья Федоровна Сурикова, в девичестве Торгошина. Во время поездки желающие смогут послушать аудиоспектакль. В нем неожиданно Василий Суриков попадет в наши дни, придет в музей своих картин и начнет путешествие по современному Красноярку.

Автобус точно не затеряется среди других машин. Узнать его можно легко по изображенному на нем фрагменту картины «Взятие снежного городка».

Те, кто не успеет на автобус, сможет послушать аудиоспектакль позже – он будет доступен до 24 января – это подарок жителям города от команды музея-усадьбы В.И. Сурикова.