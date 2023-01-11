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НовостиПроисшествия11 января 2023 2:53

В Красноярске на 60 лет Октября устранили коммунальную аварию

В ближайшее время в домах появится отопление
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: СГК

Фото: СГК

В Красноярске коммунальные службы закончили устранять аварию на трубопроводе по улице 60 лет Октября. Как сообщают в СГК, сварочные работы окончены, система заполнена, сейчас специалисты приступили к восстановлению циркуляции.

Мастера проводят переключения, чтобы вернуть постоянную схему теплоснабжения. После того, как остывшая в трубах вода сменится горячей, параметры отопления полностью восстановятся.

Жителей просят обратить внимание на то, что батареи должны потеплеть спустя около 10 утра, если этого не произошло, то необходимо сообщить об этом в управляющую компанию — возможно, требуется развоздушить трубы.

Отметим, что срок эксплуатации прорвавшей трубы нарушен не был – её перекладывали в 2009 году. Порыв случился из-за нарушения герметичности бетонного канала, внутрь попала вода, произошла коррозия металла. Из-за чего канал разрушился – выявят эксперты.

Напомним, 10 января по улице 60 лет Октября, 101, случился порыв теплосети. Он оказался настолько сильным, что вода вышла на улицы города.