Взрывы осложняли работу пожарных Фото: МЧС России

Во вторник, 10 января, Telegram-каналы Красноярска стали активно рассылать видео с пожаром на улице Брянской. Позже выяснилось, что кадры фейковые.

Яркое видео, где, как в кино, взрываются салюты и горит магазин, заполонили местные соцсети. Однако выяснилось, что к Красноярску оно никакого отношения не имеет.

Видео снято в Ростове-на-Дону в 2020 году, но почему-то стало популярно в Красноярске сейчас. Хотя некоторые местные паблики с уверенностью заявляют, что оно настоящее.

Сам пожар, который снят на видео, произошел в Ростове рано утром 6 декабря 2020 года. Тогда на рынке «Классик» загорелся павильон с пиротехникой, огонь распространился на четыре тысячи квадратных метров. Возгорание случилось в двухэтажном здании, на фоне ярко взрывались десятки салютов. Это, к слову, значительно затруднило работу пожарных.