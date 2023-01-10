Многие здания в России требуют реставрации Фото: Иван МАКЕЕВ

Реставрация ждет очередное историческое здание в Красноярском крае. На этот раз в порядок приведут гостиницу «Метрополь», построенной 132 года назад.

Здание возвели в 1890 году на деньги местного купца Минаева. Сейчас его ждет реставрация. Научно-проектную документацию гостиницы рассмотрел государственная экспертиза и выдала положительное заключение.

В гостинице два этажа, эффектный фасад и красивые большие полукруглые окна. Изначально здание предназначалось для золотопромышленников, которые часто гостили в городе.

После революции «Метрополь» тоже остался гостиницей. В 30-х годах прошлого столетия у него сменилось название на «Дом колхозника». Сегодня это объект культурного населения регионального значения, до сих пор работающего в качестве отеля. Здесь находится двухзвездочная гостиница «Амыл».

В августе город отметит 200-летний юбилей. К дате власти планируют отреставрировать больше 160 объектов, больше 30 из которых считаются объектами культурного наследия.