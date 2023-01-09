Последний рекорд был зафиксирован 25 лет назад Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярск бьет рекорды. А, точнее, температура в городе. День 9 января стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. В Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали, что воздух прогрелся до четырех градусов тепла.

Наблюдают погоду в городе с 1914 года. Последний рекорд в этот день зафиксировали четверть века назад - в 1997 году. Тогда воздух в этот январский день прогрелся до плюс 3,4 градусов Цельсия.

Сейчас Красноярск находится в теплом секторе циклона, но уже со вторника, 10 января, все изменится. В регион придет холодный атмосферный фронт. В Красноярске ожидается – 16…-18 градусов мороза, 12 января будет самым холодным днем на неделе - ночью столбики термометров опустятся до -30…-32 градусов, днем будет совсем немного теплее.