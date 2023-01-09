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НовостиОбщество9 января 2023 14:13

В Красноярске 9 января стал самым теплым днем за всю историю наблюдений

Синоптики Красноярска зафиксировали температурный рекорд
Василина ВАСИЛЬЕВА
Последний рекорд был зафиксирован 25 лет назад

Последний рекорд был зафиксирован 25 лет назад

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярск бьет рекорды. А, точнее, температура в городе. День 9 января стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. В Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали, что воздух прогрелся до четырех градусов тепла.

Наблюдают погоду в городе с 1914 года. Последний рекорд в этот день зафиксировали четверть века назад - в 1997 году. Тогда воздух в этот январский день прогрелся до плюс 3,4 градусов Цельсия.

Сейчас Красноярск находится в теплом секторе циклона, но уже со вторника, 10 января, все изменится. В регион придет холодный атмосферный фронт. В Красноярске ожидается – 16…-18 градусов мороза, 12 января будет самым холодным днем на неделе - ночью столбики термометров опустятся до -30…-32 градусов, днем будет совсем немного теплее.