Первую операцию пациентка перенесла в 10 лет Фото: минздрав Красноярского края

Удачная и в то же время редкая операция по удалению огромной опухоли прошла в Красноярске. Ее провели хирурги краевого онкодиспансера вместе с коллегой из Краевой клинической больницы №1. На операционном столе – 20-летняя девушка, которая знакома с онкологами с детства. В 10 лет ребенок прошел курс лечения, тогда же у нее удалили злокачественную опухоль, находившуюся в животе.

Все эти годы у девушки длилась ремиссия, но сейчас ей вновь пришлось обратиться к врачам. Пациентка жаловалась на боль в брюшной полости. Причиной оказалась опухоль в области малого таза. Болезнь буквально сдавила прямую кишку и левый мочеточник. Новообразование занимало практически весь малый таз и было окутано сосудами. Уже наблюдался выраженный спаечный процесс.

Специалисты удаляли опухоль в течение четырех часов. В итоге новообразование с огромными узлами, опутавшими внутренние органы, удалось вытащить из организма девушки. Более того, врачи смогли сохранить нормальную работоспособность органов.

- Онкологический диагноз – это не приговор. Да, это сложно, но медицина не стоит на месте и сегодня мы видим, как наши пациенты просто живут с этим диагнозом, видим, как вырастают их дети, появляются внуки, как они работают и путешествуют. Я часто встречаю пациентов, которых оперировал еще лет 15 назад, и радуюсь, что мы работаем не зря, – рассказал заведующий отделением онкоабдоминальной хирургии №2 краевого онкодиспансера Анатолий Несытых.