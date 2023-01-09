За зимние каникулы в Красноярскую больницу скорой помощи обратились 2610 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Зимние каникулы для всех, а для медиков Красноярской больницы скорой медицинской помощи – время активной работы. Прием пациентов здесь шел в круглосуточном режиме. И вот подвели итоги: за весь период праздничных выходных в БСМП обратились 2610 человек. Обратите внимание, что в конце прошлого года здесь открылся травмпункт, оттого число обращений было чуть больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общего числа обратившихся 846 человек были госпитализированы. 599 пострадавших обратились за медицинской помощью по поводу различных травм. Преимущественно регистрировались бытовые, дорожные, а также травмы, полученные во время активного отдыха. В больнице за праздничные выходные проведено 238 операций.

Зарегистрировано 8 обращений по поводу обморожений, 3 человек, получивших холодовую травму, были госпитализированы.

Из общего числа обращений – 624 человека обратились за медицинской помощью в базовый инфекционный госпиталь БСМП.

Операторы единого информационного центра больницы приняли более 1000 звонков.