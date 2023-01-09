Законодательное Собрание Красноярского края изменило свой сайт

Красноярцы в начале первой рабочей неделе зашли на сайт Законодательного Собрания края – и не узнали его: портал совершенно изменился. Причем не только по внешнему виду, но и по содержанию, появились новые разделы. В краевом парламенте пояснили: действительно, сайт обновился во всех отношениях.

- Это, наверное, первый госорган в крае, у которого теперь не просто информационный сайт, а мобильный сервис, адаптированный сразу под гаджеты (от смартфонов до умных телевизоров). По принципу: большую систему упаковали в простую идею: «есть иконки — тыкай», - поясняют представители Заксобрания. - Некоторые сайты госорганизаций еще даже мобильной версии не имеют, а тут целая задумка сразу под гаджеты. Сделать это было непросто, пришлось обновить большое количество данных, переделать и все прочее. Однако портал должен стать проще и доступнее для всех.