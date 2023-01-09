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НовостиОбщество9 января 2023 4:17

Законодательное Собрание Красноярского края изменило свой сайт

Он теперь адаптирован под гаджеты
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Законодательное Собрание Красноярского края изменило свой сайт

Законодательное Собрание Красноярского края изменило свой сайт

Красноярцы в начале первой рабочей неделе зашли на сайт Законодательного Собрания края – и не узнали его: портал совершенно изменился. Причем не только по внешнему виду, но и по содержанию, появились новые разделы. В краевом парламенте пояснили: действительно, сайт обновился во всех отношениях.

- Это, наверное, первый госорган в крае, у которого теперь не просто информационный сайт, а мобильный сервис, адаптированный сразу под гаджеты (от смартфонов до умных телевизоров). По принципу: большую систему упаковали в простую идею: «есть иконки — тыкай», - поясняют представители Заксобрания. - Некоторые сайты госорганизаций еще даже мобильной версии не имеют, а тут целая задумка сразу под гаджеты. Сделать это было непросто, пришлось обновить большое количество данных, переделать и все прочее. Однако портал должен стать проще и доступнее для всех.