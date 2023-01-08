Флигель построен в начале XIX века Фото: Служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края

В Красноярске отреставрируют флигель известной купеческой семьи Гадаловых. Только он не вернется в первозданный вид, а станет торговой точкой.

О том, что здание приобретет торгово-офисное назначение, сообщили в краевой службе объектов культурного наследия. Разрешение на работы новый собственник получил в 2021 году.

Здание флигеля расположено на улице Парижской Коммуны, 17а. В далеком прошлом им владели знаменитые в Красноярске купцы Гадаловы. Завершить работы по реконструкции планируется уже в октябре текущего года. Их предстоит немало: замена кровли, ремонт кирпичной печной трубы, реставрация фасадов, восстановление окон и дверей и другое.

Флигель построен в начале XIX века. Его приобрел владелец Енисейского речного пароходства Николай Гадалов, а позже здание перешло его сыну, Николаю Николаевичу.

Во времена Советского Союза усадьба перешла в собственность города. Там располагались части особого назначения, куда приезжал Аркадий Гайдар. В 1930-е годы здесь находилось Управление Главсевморпути, а потом здание перевели в жилой фонд.

В 2020 году флигель признали региональным памятником архитектуры. Но несмотря на это, в последние несколько лет оно стояло заброшенным.