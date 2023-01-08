ДТП случилось рано утром на улице Водопьянова Фото: соцсети

Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим произошло в Красноярске. Рано утром 8 января на улице Водопьянова сбили 50-летнего пешехода. Сейчас мужчина находится в больнице.

Кадры с места аварии появились в социальных сетях. Сообщается, что ДТП случилось прямо на пешеходном переходе. Пересекавшего по «зебре» мужчину сбила иномарка Subaru, за рулем которой находился 35-летний водитель. Он был трезв, но, несмотря на это автомобиль протащил пострадавшего на бампере еще несколько метров.

На кадрах видно, как мужчина неспешно переходит дорогу по пешеходному переходу. Светофоров в этом месте нет. Он не смотрит по сторонам, и в этот момент на него со второго ряда налетает иномарка. В соцсетях предполагают, что автомобилист не заметил пешехода из-за того, что отвлекся на телефон. Некоторые осудили и другого водителя, который проехал мимо места происшествия.

После остановки водитель оттащил пострадавшего на обочину, чего, к слову, делать нельзя. Сейчас 50-летний мужчина в больнице, а все подробности аварии предстоит выяснить.