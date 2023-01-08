Полицейских могут поощрить Фото: МВД Красноярского края

В Железногорске решается вопрос о поощрении двух сотрудников полиции. Юрий Сарзанов и Семен Панков предотвратили пожар в одном из общежитий города.

Полицейские проводили оперативно-профилактическое мероприятие, когда заметили, что третий этаж общежития задымлен. Тогда сотрудник отделения по работе с личным составом и оперуполномоченный отдела уголовного розыска начали искать источник возгорания и быстро его обнаружили. Дым тянулся из расположенной там квартиры. Полицейские тут же сообщили об этом в дежурную часть.

Дверь в помещение была приоткрыта, и специалисты заметили, что на диване в задымленной квартире лежит человек. Мужчина 42 лет не реагировал ни на стук в дверь, ни на крики. Когда на место приехали спасатели, полицейские вместе с ними вошли в квартиру поняли, что человек пьян.

Позже выяснилась и причина пожара – мужчина лег спать и не выключил стоявшую на столе плиту. Техника и загорелась. За несколько минут специалисты ликвидировали очаг, устранив тем самым распространение огня по общежитию. Виновник пожара отказался от помощи врачей, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сейчас в полиции решается вопрос о поощрении за профессионализм лейтенантов полиции Юрия Сарзанова и Семена Панкова.