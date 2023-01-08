В понедельник регион ждут плюсовые температуры Фото: Мария ЛЕНЦ

Январь вступает в свои права в Красноярске. Синоптики Гидрометцентра рассказали, что в первую рабочую неделю нового года жителей региона ждет резкое похолодание.

Понедельник, 9 января, порадует население Красноярска и Канска плюсовыми температурами – здесь ожидается до +3 градусов Цельсия. А вот со вторника, 10 января, резко похолодает. Синоптики прогнозируют, что столбик термометра опустится до -15 градусов, а со среды по пятницу температура составит примерно -21…-23 градуса Цельсия. В самые морозные дни ожидается снег.

В Ачинске в понедельник тоже будет тепло - +4 градуса, во вторник столбик термометра резко опустится до -21, в среду и четверг – до -24…-26 градусов. В пятницу погода вернется к показателям вторника. По ночам специалисты прогнозируют температуру до -30 градусов Цельсия. В конце недели здесь также пойдет снег.

Понедельник в Енисейске порадует температурой в +2 градуса, а во вторник ожидается уже – 24. В среду синоптики обещают -30, а в четверг и все – 34. В пятницу немного потеплеет: столбик термометра должен подняться до -27 к концу недели.

Плюс 2 градуса в понедельник и в Минусинске. Во вторник здесь похолодает не так сильно, как в других городах – до -12. Всю остальную неделю температура будет составлять -21…-22 градуса.

В Норильске отрицательные температуры ожидаются всю неделю. Так, в понедельник, четверг и пятницу ожидается мороз -34…-36 градусов, в среду и четверг холоднее: -38… -40 градусов Цельсияв.