В Норильске произошло смертельное ДТП с трактором

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Норильске водитель легковушки погиб и погубил пассажира в ночном ДТП. Он ехал по трассе «Норильск-Алыкель» на «Хонда Торнео», и не заметил едущий впереди крупный колесный трактор.

«Хонда» на полной скорости влетела в трактор – от удара габаритной машине даже оторвало колесо. От легковушки вовсе мало что осталось, а ее водитель и пассажир погибли на месте.

В полиции сообщили, что водителю было 53 года, его пассажиру – 30 лет. Сейчас сотрудники работают на месте аварии.