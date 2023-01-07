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НовостиПроисшествия7 января 2023 7:27

В Норильске произошло смертельное ДТП с трактором

Водитель легковушки влетела в трактор, не заметив его на дороге
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: МВД по Красноярскому краю

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Норильске водитель легковушки погиб и погубил пассажира в ночном ДТП. Он ехал по трассе «Норильск-Алыкель» на «Хонда Торнео», и не заметил едущий впереди крупный колесный трактор.

«Хонда» на полной скорости влетела в трактор – от удара габаритной машине даже оторвало колесо. От легковушки вовсе мало что осталось, а ее водитель и пассажир погибли на месте.

В полиции сообщили, что водителю было 53 года, его пассажиру – 30 лет. Сейчас сотрудники работают на месте аварии.