В Канске полицейский вернул женщине кошелек с деньгами и картами

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Канске сотрудник уголовного розыска вернул женщине кошелек с деньгами. Она выронила его из сумки, переходя дорогу – внутри находились 33 тысячи рублей наличности, банковская карта и проездной билет.

Кошелек заметил проезжавший водитель: он подобрал находку и попытался самостоятельно найти владелицу. Она, кстати, хватилась пропажи только в магазине.

Женщина заявила о пропаже в полицию, а там быстро вышли на автомобилиста. Мужчина передал кошелек сотрудникам, а те, в свою очередь, вернули пропажу хозяйке.