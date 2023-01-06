В Красноярском крае в дорожной аварии пострадали женщина и шестилетний ребенок. Стоп-кадр видео

В Уярском районе, на 925 км автодороги Р-255 «Сибирь», произошла авария с пострадавшими. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск удалось выяснить в пресс-службе ГИБДД края. Там рассказали, что сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП, устанавливая причины и разводя потоки транспорта.

Что известно на этот час: автомобиль ВАЗ 21010 двигался из Канска в сторону краевого центра. За рулем находился 23-летний водитель. Решил обогнать идущую впереди него машину, хотя делать это на данном участке дороги было запрещено. В результате вылетел на встречную полосу – и там увидел, как ему лоб в лоб движется еще один автомобиль. Маневр – попытка вернуться назад, в свою полосу – тут ВАЗ сталкивается с попутной «КИА». «КИА» отлетает и сталкивается со встречной «Тойотой Короллой».

Одним словом, из-за самонадеянного молодого водителя пострадали три автомобиля. Но хуже того, что травмы получили два пассажира из «Тойоты» - женщина и шестилетний ребенок. Их госпитализировали в больницу.