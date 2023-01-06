В Красноярске старинный дом на проспекте Мира включен в реестр особо охраняемых. Фото: Служба охраны объектов культурного наследия Красноярского края

В Красноярске старинный дом на проспекте Мира вошел в список особо охраняемых. Он включен в Перечень выявленных объектов культурного наследия. Речь идет о двухэтажном здании на проспекте Мира, 27, строение 1. На первый взгляд и не скажешь, что построен он, оказывается, 150 лет назад – в 1873 году. Официальное название здания - «Дом жилой И.И. Петровой». Об этом сообщает служба по охране объектов культурного наследия Красноярского края.

Но это еще не все. Приказами службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края от 29 декабря 2022 года утверждены предметы охраны объектов культурного наследия регионального значения два старинных здания в Ачинске. Это «Магазин. Фрагмент гостиного двора», возведенный на рубеже ХIХ–ХХ веков, и «Дом жилой с магазином», конца XIX века.

Добавим, что теперь любые работы в указанных зданиях должны согласовываться со Службой, а проводить ремонт может только организация, которая имеет специальную аккредитацию.