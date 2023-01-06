В Красноярском крае в пожаре погиб мужчина Фото: Мария ЛЕНЦ

Накануне, 5 января, произошла трагедия в городе Иланском – во время пожара погиб мужчина. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в региональном управлении МЧС, сообщение на телефон экстренной службы поступило в 14:51 час. Когда на место прибыли первые подразделения, из окон частного дома валил густой дым. В итоге выгорело 30 квадратных метров, пострадали мебель, домашние вещи, внутренняя отделка дома. Тело хозяина дома обнаружили внутри – он не смог выбраться. На борьбу с огнем ушло меньше часа, предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.

А вот сводка происшествий за минувшие сутки от ГУ МЧС России по Красноярскому краю. За сутки пожарно-спасательными подразделениями в крае ликвидировано 16 пожаров. Добровольные пожарные команды на тушение пожаров привлекались 2 раза. Силы и средства подразделений МЧС России на ДТП реагировали 7 раз, спасено 2 человека. На контроле у сотрудников МЧС России 4 туристические группы, общей численностью 35 человек. За сутки открылась одна ледовая переправа в Новоселовском районе. Всего в крае действуют 103 ледовые переправы и 35 автозимников.