В Красноярске на «Столбах» пострадала девушка-туристка Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на территории национального парка «Столбы» пострадала 16-летняя девушка. В краевой Службе спасения рассказали, что накануне, 5 января, специалисты выезжали на место, чтобы эвакуировать туристку, которая получила растяжение ноги и не могла самостоятельно передвигаться. Оно и понятно – от центральных Столбов до выхода на улице Свердловской около семи километров, преодолеть такое расстояние с травмой сложно и мучительно. Так что спасибо спасателям, которые оказали первую помощь и доставили куда нужно.

- В очередной раз напоминаем, что в настоящее время на лесных тропинках в скальном районе национального парка сохраняется гололедица. Существует опасность получения травмы. Служба спасения Красноярского края обращается к любителям активного отдыха с просьбой – соблюдать меры безопасности, одеваться и обуваться по погоде. Без подготовки и специального снаряжения не покорять вершины Красноярских Столбов, - прокомментировали в ведомстве.