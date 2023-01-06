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НовостиПроисшествия6 января 2023 4:26

В Красноярске на «Столбах» пострадала девушка-туристка

Ее эвакуировали спасатели
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске на «Столбах» пострадала девушка-туристка

В Красноярске на «Столбах» пострадала девушка-туристка

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на территории национального парка «Столбы» пострадала 16-летняя девушка. В краевой Службе спасения рассказали, что накануне, 5 января, специалисты выезжали на место, чтобы эвакуировать туристку, которая получила растяжение ноги и не могла самостоятельно передвигаться. Оно и понятно – от центральных Столбов до выхода на улице Свердловской около семи километров, преодолеть такое расстояние с травмой сложно и мучительно. Так что спасибо спасателям, которые оказали первую помощь и доставили куда нужно.

- В очередной раз напоминаем, что в настоящее время на лесных тропинках в скальном районе национального парка сохраняется гололедица. Существует опасность получения травмы. Служба спасения Красноярского края обращается к любителям активного отдыха с просьбой – соблюдать меры безопасности, одеваться и обуваться по погоде. Без подготовки и специального снаряжения не покорять вершины Красноярских Столбов, - прокомментировали в ведомстве.