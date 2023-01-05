В Красноярске возле «Бобрового лога» образовались плотные заторы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на выезде из фанпарка «Бобровый лог» сегодня днем, 5 января, образовался плотный затор. Начиная от съезда с Николаевского моста на правобережье и на протяжении нескольких километров. На улице Базайской и вовсе нельзя проехать. Очевидцы говорят, что там произошло ДТП, осложнившее и без того непростую ситуацию.

А все потому, что тысячи горожан решили воспользоваться моментом (читайте – хорошей погодой, столбик термометра показывал днем около нуля) и провести время на природе, занимаясь активным отдыхом. Здесь можно покататься на лыжах, сноубордах, на плюшках. Чтобы добраться туда, воспользовались личным транспортом, не задумываясь над тем, а хватит ли места на парковке.

На помощь пришли инспекторы ГИБДД, они помогали разводить транспортные потоки. Наверняка ситуация повторится и завтра, и послезавтра. Стоит принять это к сведению. Может, лучше на автобусе? До фанпарка ходит, например, маршрут № 37, по Свердловской – маршруты № 19, 50 и 78.