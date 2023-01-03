Жители красноярского микрорайона Удачный жалуются на наплыв посетителей из-за открытия лестницы

Фото: тг-канал Александра Усса

В Красноярске жители микрорайона Удачный недовольны наплывом людей, желающих подняться по новой лестнице, соединивший микрорайон и эко-парк «Гремячья грива». Жалобы жителей, которые они пишут в чате микрорайона, опубликовал ресторатор Владимир Владимиров:

- Вся обочина заставлена, машины в два ряда паркуются!

- Сегодня наблюдали как во все калитки народ ломился. Уже очень много чужих на территории фотографируюся под каждым кустом...срашно представить что весной будет.

- Вот и у меня появилось чувство что мы в базар превратились или зоопарк резко. Чувство защищенности пропало точно . Нужно что то с этим делать..

Из основных проблем – отсутствие парковки, дополнительных мусорных контейнеров и общественных туалетов. Из-за этого появляются конфликты.

Сейчас жители решили понаблюдать, какие проблемы во время «паломничества» вылезут еще, чтобы обратиться к властям централизованно и попробовать решить хотя бы часть из них.

Примечательно, что в красноярских группах, где перепостили текст с жалобами жителей, теперь «ухмыляются» жители проспекта Мира, у которых после открытия проекта «В Центре Мира» было не мало претензий к шуму, нарушению личного пространства, заставленных дворовых парковках и прочего.

- А вы думали вы будете одни своими видами и экологией наслаждаться? Не нравится – переезжайте, пространство общее, в квартиры к вам никто не лезет.

- Как там нам говорили? Надо было думать, где покупали жилье. Вот теперь и вы подумайте.

Напомним, что новая локация расположена напротив поселков Горный и Инком. Раньше там была крутая тропинка, которая не являлась безопасной. Теперь взобраться на склон будет удобнее и легче. По этой лестнице из Удачного можно выйти в эко-парк.