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НовостиОбщество2 января 2023 7:27

Активист раскритиковал городские власти за скудное новогоднее оформление Красноярска

Не хватило праздничных акцентов
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Активист раскритиковал городские власти за скудное новогоднее оформление Красноярска

Активист раскритиковал городские власти за скудное новогоднее оформление Красноярска

Фото: Мария ЛЕНЦ

Активист и предприниматель Андрей Болсуновский раскритиковал власти за подход к новогоднему оформлению Красноярска. По его мнению, оно оказалось довольно скудным.

В своих соцсетях Болсуновский написал, что решил прогуляться по Проспекту Мира перед Новым Годом, но вместо украшенной улицы увидел лишь «темный центр города, с кое-где локально оформленными бизнесом витринами и все». Мужчина остался недоволен отсутствием елки и «элементарной иллюминации какой-нибудь новогодней». Он также посетовал на режим НМУ, который накрыл город перед праздником.

По мнению предпринимателя, раньше Красноярск по уровню новогоднего оформления превосходил Сочи, а «сейчас заниматься этим никому не интересно». Как пример неудачных решений Болсуновский привел закрытие проекта «Волшебный лед Сибири» и разрыв партнерства бизнеса и власти в вопросе украшения улиц перед Новым годом.

В комментариях под постом мнения разделились: одни считают, что сейчас действительно не время для веселья, а потому упрекать власти в бедном оформлении нельзя, другие поддержали порыв предпринимателя.

Напомним, что городские власти решили не проводить новогодних гуляний, не запускать салют и в принципе сэкономить на праздновании Нового года-2023. Сохраненные деньги решено направить солдата в зону СВО.