Активист раскритиковал городские власти за скудное новогоднее оформление Красноярска Фото: Мария ЛЕНЦ

Активист и предприниматель Андрей Болсуновский раскритиковал власти за подход к новогоднему оформлению Красноярска. По его мнению, оно оказалось довольно скудным.

В своих соцсетях Болсуновский написал, что решил прогуляться по Проспекту Мира перед Новым Годом, но вместо украшенной улицы увидел лишь «темный центр города, с кое-где локально оформленными бизнесом витринами и все». Мужчина остался недоволен отсутствием елки и «элементарной иллюминации какой-нибудь новогодней». Он также посетовал на режим НМУ, который накрыл город перед праздником.

По мнению предпринимателя, раньше Красноярск по уровню новогоднего оформления превосходил Сочи, а «сейчас заниматься этим никому не интересно». Как пример неудачных решений Болсуновский привел закрытие проекта «Волшебный лед Сибири» и разрыв партнерства бизнеса и власти в вопросе украшения улиц перед Новым годом.

В комментариях под постом мнения разделились: одни считают, что сейчас действительно не время для веселья, а потому упрекать власти в бедном оформлении нельзя, другие поддержали порыв предпринимателя.

Напомним, что городские власти решили не проводить новогодних гуляний, не запускать салют и в принципе сэкономить на праздновании Нового года-2023. Сохраненные деньги решено направить солдата в зону СВО.