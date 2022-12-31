На дорогах Красноярского края ввели ограничение скорости Фото: Мария ЛЕНЦ

На дорогах Красноярского края введено ограничение скорости для транспорта. Не на всех, но на самых аварийных участках федеральных и региональных трасс, где наблюдается наибольшее количество ДТП. Как правило, в зимнее время причинами аварий бывают обледенения и снежные заносы. Там появились соответствующие дорожные знаки.

В ГИБДД края рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что знаки установили, например, в Березовском районе (федеральная автодорога 255 «Сибирь») с 866 по 869 километр, в Уярском районе с 903 по 906 километр и в Рыбинском районе с 990 по 991 километр.

На дороге Красноярск – Енисейск появились ограничения на участке с 68 по 71 километр в Сухобузимском районе. На трассе Канск – Абан – Богучаны с 330 по 331 километр в Богучанском районе. Еще два ограничения на 6 и 12 километрах км дороги Емельяного – Частоостровское.

А чтобы водители не расслаблялись и не нарушали, в зоне действия будут работать комплексы автоматической фиксации.